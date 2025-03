Der japanische Yen fällt am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem USD - Die Bedenken hinsichtlich von Trumps Handelszöllen und ein positiver Risikoton untergraben den sicheren Hafen JPY - Die divergierenden Erwartungen an die Geldpolitik von BoJ und Fed sollten jeglichen signifikanten Abwärtstrend des JPY begrenzen. - Der japanische ...

