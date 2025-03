Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sagte am Mittwoch, dass er "sehr besorgt über die Unsicherheit bezüglich der ausländischen Wirtschaft und der Preise" ist. Zusätzliche Zitate Die zugrunde liegende Inflation bleibt weiterhin unter 2 %. Die BoJ ist bereit, in außergewöhnlichen Fällen zügig Anleihekäufe durchzuführen, wenn die langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...