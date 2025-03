Düsseldorf (ots) -Der Gewinner bei den beliebtesten E-Autos in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland 2024 heißt Skoda Enyaq. Der vollelektrische SUV hat damit nicht nur seine Platzierung aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt, sondern auch den Anteil an den Neuzulassungen von rein elektrischen Pkw von knapp 8 Prozent in 2023 auf über 20 Prozent ausgebaut.Auf dem 2. Platz landet der Polestar 2 mit 7,0 Prozent, dicht gefolgt vom Audi Q4 auf Platz 3 mit 6,6 Prozent. Ein weiterer Sieger ist der Münchner Automobilhersteller BMW. Insgesamt drei Modelle schaffen es erneut in die Top 10 der beliebtesten E-Autos: iX1, i4 und i5.Mit dem EV6 auf Platz 10 ist zum ersten Mal ein Kia dabei. Beim EV6 handelt es sich um einen Kompakt-Crossover-SUV, der im März 2021 als erstes reines Elektrofahrzeug von Kia eingeführt wurde. Die Marke gehört seit 1998 zum koreanischen Hersteller Hyundai.Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos im Jahr 2024 des herstellerunabhängigen Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten LeasePlan Deutschland:1. Skoda Enyaq (20,4 %)2. Polestar 2 (7,0 %)3. Audi Q4 (6,6 %)4. BMW iX1 (6,2 %)5. Tesla Model Y (6,0 %)6. BMW i4 (5,4 %)7. Tesla Model 3 (5,0 %)8. Volkswagen ID.4 (4,6 %)9. BMW i5 (4,3 %)10. Kia EV6 (3,3 %)Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5988874