ENERPARC sichert sich Finanzierungspaket in Höhe von 266 Mio. € von der LBBW für den Bau einer 400 MWp Solar-Pipeline in Deutschland



ENERPARC AG ("ENERPARC"), ein führender paneuropäischer Solarentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP), hat sich erfolgreich eine Finanzierung zur Unterstützung des Baus einer 400 MWp Pipeline bestehend aus Freiflächen PV-Projekten in Deutschland gesichert. Das Finanzierungspaket umfasst eine 216 Millionen Euro schwere, besicherte Projektfinanzierungsrahmenvereinbarung (einschließlich Nebenfazilitäten) und eine revolvierende Kreditfazilität (RCF) in Höhe von 50 Millionen Euro. Die Finanzierungsstruktur, die auf einem Portfolioansatz basiert, ist darauf ausgelegt, eine Mischung aus Einnahmequellen zu berücksichtigen und die langfristige finanzielle Stabilität von ENERPARC's PV-Pipeline sicherzustellen. Capcora fungierte als alleiniger Financial Advisor bei dieser Transaktion. Die Projektfinanzierungsrahmenvereinbarung ermöglicht es ENERPARC, Solaranlagen, sobald sie die Baureife erreichen, clusterweise zu finanzieren und innerhalb von 24 Monaten in die Fazilität aufzunehmen. Die langfristige Fazilität, die bis zu 24 Jahre läuft, deckt sowohl die Bau- als auch die Betriebsphasen ab und bietet Stabilität und Flexibilität für die weitere Expansion von ENERPARC. Ein wesentliches Merkmal der Fazilität ist ihre Fähigkeit, eine Kombination aus unterschiedlichen Einnahmequellen, unter anderem Einspeisetarife (EEG) und Stromabnahmeverträge (PPA), zu berücksichtigen. Darüber hinaus ermöglicht eine beträchtliche RCF auf Unternehmensebene den frühzeitigen Zugang zu den Mitteln. "Diese Finanzierungsvereinbarung ist für uns ein entscheidender Baustein, um unser Solar-Portfolio auszubauen und einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten", sagte Marco Langone, Leiter Finanzen bei ENERPARC. "Durch die Sicherung flexibler Finanzierungsmittel können wir Projekte mit unterschiedlichen Einnahmemodellen, einschließlich EEG-geförderter Anlagen und nicht subventionierter PPA-gestützter Solarprojekte, realisieren." LBBW, eine der führenden Projektfinanzierungsbanken Deutschlands, betonte die strategische Bedeutung des Deals. "Wir freuen uns, ENERPARC bei der Erweiterung ihres erneuerbaren Energieportfolios in Deutschland zu unterstützen. Diese Transaktion, die auf den deutschen Markt und die spezifischen Bedürfnisse von ENERPARC in Bezug auf die Auszahlungsbedingungen zugeschnitten ist, unterstreicht unser Engagement für die Finanzierung der grünen Energiewende und die Unterstützung erfahrener Entwickler, die den Übergang zu sauberer Energie vorantreiben. Wir freuen uns, durch diese innovative Finanzierung Mehrwert für ENERPARC, einen etablierten Akteur auf dem deutschen Markt, geschaffen zu haben", sagte Jens Heil, Managing Director und Leiter Projektfinanzierung Kontinentaleuropa bei LBBW. "Wir sind stolz darauf, unseren langjährigen Kunden ENERPARC bei der Sicherung dieser wegweisenden Finanzierung unterstützt zu haben, die im deutschen PV-Markt einzigartig ist. Die Struktur dieser Fazilität ist auf ENERPARC zugeschnitten und ermöglicht aufgrund vorteilhafter CPs und maßgeschneiderter Bestimmungen einen schnelleren Zugriff auf die Mittel. Die Finanzierung bietet die Flexibilität, die erforderlich ist, um verschiedene Einnahmemodelle in einem sich schnell entwickelnden Energiemarkt zu optimieren. Wir sind dankbar für das Vertrauen von ENERPARC und schätzen das außergewöhnliche Teamwork sowie die herausragende Professionalität des ENERPARC-Teams, die entscheidend zum Erfolg dieser Finanzierung beigetragen haben", sagte Alexander E. Kuhn, Managing Partner bei Capcora. Simmons & Simmons LP fungierte als Rechtsberater von LBBW bei dem Deal, während ENERPARC in finanziellen Angelegenheiten von Capcora beraten wurde. Über ENERPARC Der international tätige Spezialist für Solarkraftwerke im Megawatt-Bereich ist als Entwickler, Erbauer, Betreiber und Investor von großflächigen Solarkraftwerken aktiv. Das 2008 in Hamburg gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter und ist neben seinem Kernmarkt Deutschland auch in Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat Enerparc weltweit mehr als 600 Solaranlagen mit einer Kapazität von über 4.500 MW ans Netz angeschlossen - davon 3.450 MW mit eigenen Solarkraftwerken - und hat sich zu einem der größten unabhängigen Stromerzeuger für Solarenergie in Europa entwickelt. Bis 2030 ist es das Ziel von Enerparc, weltweit insgesamt 10 GW PV-Anlagen für das eigene Portfolio und weitere 10 GW für Drittanbieter-Solar zu entwickeln. www.enerparc.com Über LBBW Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit einer Bilanzsumme von 333 Milliarden Euro und rund 10.000 Beschäftigten (Stand 31.12.2023) ist sie eine der größten Banken Deutschlands. Kernaktivitäten der LBBW sind das Unternehmenskundengeschäft und das Geschäft mit Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf Immobilien- und Projektfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und institutionellen Anlegern. Sparkassen unterstützt die LBBW in der Kundenberatung sowohl zu Aktien und Anleihen wie auch zu Zertifikaten, Fonds und Alternative Sachwertinvestments. www.lbbw.com Über Capcora Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen. www.capcora.com



