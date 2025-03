Berlin - Die SPD wird ihren Bundesparteitag vom 27. bis 29. Juni in Berlin abhalten. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Kreise. Ursprünglich war der Parteitag für das Jahresende vorgesehen.Auf dem Parteitag will die SPD eine neue Führung wählen, also ein neues Präsidium und einen neuen Parteivorstand. Es dürfte dem Vernehmen nach zu personellen Änderungen, etwa in der Riege der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, kommen.Mit einer erneuten Kandidatur von SPD-Chef Lars Klingbeil wird gerechnet. Ob seine Co-Chefin Saskia Esken abermals antreten wird, ist dagegen noch unklar. Sie werde sich zu gegebener Zeit entscheiden, sagte ein SPD-Sprecher dem "Tagesspiegel". Esken führt die SPD seit 2019, Klingbeil seit 2021. In der SPD wird spekuliert, dass Esken und Klingbeil Minister in einer schwarz-roten Bundesregierung werden wollen. Sie haben sich dazu bisher nicht geäußert.