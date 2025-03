NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das detaillierte Zahlenwerk zum vierten Quartal entspreche weitgehend den vorab veröffentlichten Eckzahlen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege allerdings etwa zwei Prozent unter dem, das der Chemiekonzern Ende Januar avisiert hatte. Der Ausblick auf das erste Quartal sei womöglich etwas schwächer als erwartet, der für das Gesamtjahr passe weitgehend./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000WCH8881