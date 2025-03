Zürich - Eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz und Profitabilität in der Bau- und Immobilienbranche. Das zeigt die aktuelle Umfrage von smino, an der 133 Fachleute aus der Baubranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen haben und die jetzt im smino-Report «Construction Connected 2025» veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass trotz positiver Entwicklungen noch erhebliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...