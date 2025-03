Die Eutelsat-Aktie ist der Kurs-Runner seit Anfang März, in der Spitze verachtfachte sie sich auf rund 9,60 €. Mittlerweile ist sie wieder deutlich im Rückwärtsgang und steht am Mittwoch aktuell bei 6,60 €. Das sollten Aktionäre beachten. Elon Musk löste Kursrallye aus Auslöser für die Kursexplosion waren US-Präsident Donald Trump und sein Handlanger, der Milliardär Elon Musk. Die USA stoppten die Weitergabe geheimdienstlicher Nachrichten an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...