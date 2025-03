Der US-Verbraucherpreisindex wird für Februar voraussichtlich um 2,9% im Jahresvergleich steigen - Die Kern-VPI-Inflation wird im letzten Monat etwas niedriger bei 3,2% gesehen - Die Inflationsdaten könnten den Wert des US-Dollars und die vorsichtige Geldpolitik der Fed beeinflussen - Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) wird am Mittwoch um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...