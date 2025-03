EQS-Media / 12.03.2025 / 10:35 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE erhält DVN Award für "Best Lighting Technology 2024" Leverkusen, 12. März 2025: Elmos wurde beim DVN Workshop 2025 in München mit dem renommierten DVN Award für "Best Lighting Technology 2024" ausgezeichnet. Der Preis würdigt die wegweisende Innovationskraft der Elmos-Technologien im Bereich der automobilen Beleuchtung. Driving Vision News (DVN) ist eine führende Expertenplattform für Fahrzeugbeleuchtung, Fahrassistenzsysteme, Fahrzeuginnenräume und Lidar-Technologie. In diesem Jahr stimmten 796 Branchenvertreterinnen und -vertreter von 122 Unternehmen über die fünf Award-Kategorien ab. Elmos präsentierte auf dem Workshop zwei aktuelle Lösungen für innovative Beleuchtungskonzepte: den 48-Kanal LED-Treiber E522.96 mit High-Speed CAN/FD-Schnittstelle in Kombination mit OLED-Modulen für die Außenbeleuchtung sowie den DynamicLIN Demonstrator, basierend auf dem statischen LIN/RGB LED-Treiber E521.39. Die DynamicLIN-Technologie ermöglicht eine hochpräzise Steuerung dynamischer Beleuchtungseffekte. Dank einer RGB-Refresh-Rate von 10 Millisekunden über mehrere LIN-Module hinweg entstehen fließende Animationen, die sich in Echtzeit aktualisieren lassen. Zudem sorgt eine integrierte Synchronisationstechnik für eine konsistente Lichtdarstellung über verschiedene Module hinweg. Damit ermöglichen die neuartigen Elmos IC-Lösungen einzigartige Beleuchtungskonzepte im Automobilbereich. "Die Auszeichnung mit dem DVN Award unterstreicht einmal mehr, dass wir mit unseren innovativen LED-Treibern einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fahrzeugbeleuchtung leisten, was von unseren Kunden seit vielen Jahren honoriert wird", sagt Artur Biernatowski, Director Product Segment Lighting bei Elmos. "Wir werden weiterhin alles daran setzen, um unsere Technologieführerschaft in den Bereichen ambiente Fahrzeuginnenbeleuchtung und LED-Heckbeleuchtung auch zukünftig weiter auszubauen." Weitere Informationen über Elmos Produkte werden zusätzlich in einem virtuellen Showroom präsentiert:

Virtual Booth - Elmos Semiconductor SE

