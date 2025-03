HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Kursrutsch nach den durchwachsenen Quartalszahlen und dem Ausblick erscheine nicht angemessen, da der Kochboxen-Versender den Fokus auf profitable Kunden und Effizienzgewinne verstärke, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dies sollte der Profitabilität und dem Barmittelzufluss in den kommenden Jahren zugutekommen./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408