NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Vor den am 18. März erwarteten Jahreszahlen des Flughafenbetreibers lägen nun die Konsensschätzungen vor, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zu diesem liege er beim operativen Ergebnis 2024 (Ebitda) ein Prozent darunter und für das Ebitda 2025 um ein Prozent darüber. Der Fokus der Anleger dürfte allgemein auf dem freien Cashflow und den Investitionsausgaben liegen, wo Fraport 2025 die Gewinnschwelle erreichen wolle./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 14:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 14:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005773303