Tesla verpflichtet sich laut einem Statement von CEO Elon Musk, seine Fahrzeugproduktion in den USA innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln. Die Ankündigung auf Social Media erfolgt nach zuletzt eher schwachen Absatzzahlen des texanischen Elektroautobauers. Die Zusage, die Fahrzeugproduktion in den USA innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln, will Musk als "Unterstützung der Politik von Präsident Donald Trump und als Vertrauensbeweis in die Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...