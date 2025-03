© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

Der chinesische Flugtaxihersteller EHang hat am Mittwochmorgen seine Quartalszahlen präsentiert. Das Wachstum ist beeindruckend ausgefallen.Flugtaxis gelten innerhalb der Mobilitätsbranche als zukunftsweisend, denn durch den Verkehr auch in der Luft könnten die in vielen Metropolen der Welt überfüllten Straßen entlastet werden. Noch wartet die Branche jedoch auf den kommerziellen Durchbruch. Die Insolvenz des Münchner Startups Lilium hat beweisen, dass die Technologie kein Selbstläufer wird. Einer der ersten Player der Branche war der chinesische Hersteller EHang. Früh in der Entwicklung und am Markt gewesen zu sein, könnte sich für das Unternehmen auszahlen. Denn wie die am Mittwochmorgen …