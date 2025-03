EUR/USD zeigt Widerstandsfähigkeit nahe 1,0900, da die Rezessionsrisiken in den USA den US-Dollar unter Druck setzen - US-Handelsminister Lutnick sieht die Politik von Präsident Trump als wertvoll an, obwohl sie zu einer Rezession führen könnte - Der Euro profitiert von den Hoffnungen auf einen 30-tägigen Waffenstillstand in der Ukraine und den Plänen ...

