Die publity AG hat am 11.03.2025 bekannt gegeben, dass der Vorstand nach Überprüfung der aktuellen Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens davon ausgeht, dass die Rückzahlung der Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254RV3 / WKN: A254RV) zum 19.06.2025 derzeit nicht gesichert sei. Vielmehr werde nach Einschätzung des Unternehmens mutmaßlich eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Passivseite der Bilanz erforderlich. Die Gesellschaft werde die Anleihegläubiger und die weiteren Stakeholder des Unternehmens schnellstmöglich informieren und einbeziehen, sobald die aktuellen Analysen weiter fortgeschritten und mögliche Restrukturierungsvorschläge erarbeitet sind. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. geht davon aus, dass den Anleiheinhabern massive Einschnitte wie zum Beispiel eine Laufzeitverlängerung, ein Zinsverzicht und eventuell gar ein teilweiser Verzicht auf Rückzahlung des Nominalwertes der Anleihe drohen und rät den betroffenen Anleiheinhabern daher, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können. Betroffene Anleger sollten sich daher unter www.sdk.org/publity für einen kostenlosen Newsletter registrieren, über den die SdK die Anleiheinhaber über die weiteren Entwicklungen informieren wird. Die SdK bietet allen betroffenen Anleiheinhabern ferner an, diese kostenlos auf kommenden Anleihegläubigerversammlungen zu vertreten. Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 12.03.2025

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK ist Aktionärin und Anleiheinhaberin der publity AG!



