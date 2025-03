Die erneuerbaren Energien sorgten für knapp 60 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms. Gleichzeitig hat sich der Importüberschuss von Strom verdreifacht, was den niedrigeren Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch erklärt. Die erneuerbaren Energien hatten 2024 einen Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland von 59,4 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die Stromerzeugung aus diesen Quellen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf 256,4 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden ...

