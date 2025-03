DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom erhält Auftrag für Consulting bei großer Bundesbehörde im Bereich "System-Management"

München (pta/12.03.2025/11:28) - Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA erhielt im Rahmen der Ausschreibung einer großen Bundesbehörde den Zuschlag für Beratung im Bereich "System-Management". Damit stellt NorCom seine Expertise im hochspezialisierten IT-Consulting einer weiteren öffentlichen Verwaltung zur Verfügung.

NorCom rechnet mit einem Beauftragungsvolumen im niedrigen siebenstelligen Bereich. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre mit Verlängerungsoption. Die konkreten Projektabrufe werden im Miniwettbewerb zwischen drei Dienstleistern vergeben.

Expertise im Bereich System-Management

Der Auftrag System-Management umfasst eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben im Umfeld des System-Managements. Dazu zählen unter anderem die Architektur, der Aufbau und der Betrieb komplexer IT-Systeme. Ebenso umfasst es die Automatisierung und Administration im laufenden Betrieb, die Optimierung und Dokumentation bestehender Systeme, die Implementierung containerbasierter Bereitstellungslösungen und die Entwicklung von Schnittstellen zwischen Backend- und Plattformkomponenten.

"Durch unsere breite Fachkompetenz und unser tiefgehendes technisches Know-how können wir die Anforderungen der Bundesdruckerei optimal erfüllen und zur erfolgreichen Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte beitragen", sagt Wolfgang Schröter, Geschäftsführer der NorCom. "Mit diesem Zuschlag unterstreichen wir unsere Position als zuverlässiger Partner für die Verwaltung und den Betrieb komplexer IT-Systeme im behördlichen Umfeld."

NorCom wird auch künftig innovative Projekte im Datenmanagement und in der Künstlichen Intelligenz vorantreiben, um die digitale Transformation in der Behördenlandschaft nachhaltig zu unterstützen.

