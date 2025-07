Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA hat nach vorläufigen Berechnungen der Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 eine Verlustanzeige nach § 92 Aktiengesetz getätigt. Zusammen mit Verlusten in Vorperioden sei nunmehr ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten, meldet das Münchener IT-Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...