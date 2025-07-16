DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
NORCOM INF.TECHN. INH ON EUR DE000A12UP37 16.07.2025 15:20 CET
START RESTART AUCTION: 15:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:30
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NORCOM INF.TECHN. INH ON EUR DE000A12UP37 16.07.2025 15:20 CET
START RESTART AUCTION: 15:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:30
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