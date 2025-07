DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL

NORCOM INF.TECHN. INH ON EUR DE000A12UP37 16.07.2025 15:20 CET

START RESTART AUCTION: 15:20

EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:30





