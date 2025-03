NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 41,60 auf 43,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte mit Blick auf die letzten Quartalszahlen sowie die anschließende Telefonkonferenz sein Bewertungsmodell für den Anlagenbauer. Er hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar die operative Ergebnisschätzung (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwendungen für 2025/26 an, senkte aber wegen überraschend hoher Zins- und Steuerquoten-Annahmen des Unternehmens seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie. Der Bewertungsaufschlag beinhalte ein ungünstiges Chancen-Risiken-Profil./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 00:15 / GMT

DE0006602006