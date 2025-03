© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Analysten der US-Großbank Wells Fargo sehen in der Korrektur der Nvidia-Aktie eine Einstiegschance. In der kommenden Woche steht die Entwicklerkonferenz GTC an.Im Rahmen der aktuellen Gesamtmarktkorrektur hat die Nvidia-Aktie gegenüber ihrem bei 153,13 US-Dollar markierten Allzeithoch bereits 29 Prozent an Wert verloren - und das in nur wenigen Wochen. Technisch handelt es sich dabei nicht mehr nur um eine Korrektur, sondern bereits um einen Bärenmarkt. Das hat viele Anlegerinnen und Anleger zuletzt tief verunsichert. Wichtige Unterstützungen, wie die 200-Tage-Linie, sind dabei bereits gerissen worden. Das könnte in den kommenden Wochen zu weiteren Verlusten führen. Nichtsdestotrotz sind …