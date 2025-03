FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Volkswagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert auf 110 Euro belassen wurde. Die aktuelle Zolldiskussion sei einer von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie belasteten die Branchenstimmung und spiegelten sich auch in der aktuellen Bewertung wider. Zudem verwies er auf den Wandlungsprozess des Konzerns und strengere Branchenregularien./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 10:02 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 10:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039