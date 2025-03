Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienindizes haben sich am Mittwoch trotz des sich zuspitzenden Handelskonflikts mit den USA klar erholt. Die Anleger setzen nach Beratungen zwischen den USA und der Ukraine über eine temporäre Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland offenbar einige Hoffnungen in eine Befriedung. «Waffenruhe bedeutet am Ende Frieden, und das ist die neue Wette, für die nächsten Monate», schreiben die Autoren des Börsenbriefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...