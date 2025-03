Redcare Pharmacy's FY24-Ergebnisse lagen weitgehend im Rahmen der vorläufigen Zahlen, mit einem Umsatzanstieg von 32 % yoy auf 2,37 Mrd. EUR, am unteren Ende der Prognose. Im Q4 wuchs der Umsatz um 27 % yoy auf 675 Mio. EUR, getrieben durch starke Rx-Umsätze (+37 % yoy) und Non-Rx-Umsätze (+22 % yoy). Das bereinigte EBITDA sank jedoch um 38 % yoy auf 33 Mio. EUR (Marge: 1,4 %), bedingt durch höhere e-Rx-Marketingausgaben und eine schwächere Grippesaison, was im Q4 zu einem EBITDA-Verlust von 4,9 Mio. EUR führte. Die e-Rx-Adoption in Deutschland beschleunigt sich weiter und trieb die Rx-Umsätze dort um 142 % yoy nach oben. Für 2025 erwartet RDC ein Umsatzwachstum von über 25 %, mit einer Verdopplung der dt. Rx-Umsätze auf EUR 500 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 2 % und 2,5 % prognostiziert. Die Analysten von mwb research überarbeiten ihr Modell um kurzfristig eine gemäßigte Ergebnisentwicklung darzustellen. Das Kursziel von 144,00 EUR wird bestätigt, die Aktie jedoch von KAUFEN auf HALTEN herabgestuft. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.