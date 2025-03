FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2025 liege im Erwartungsrahmen, doch seit Anfang Februar sei die Geschäftslage geschwächt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das für diesen Zeitraum berichtete Umsatzwachstum liege unter dem unteren Ende einer breiten Spanne, die er mit Investoren besprochen habe./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0148396007