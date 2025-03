DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer schließt mit Banken Refinanzierung in Höhe von 330 Mio. EUR ab - Kapitalerhöhung ermöglicht Neuabschluss, der die Multilaterale Refinanzierungsvereinbarung beendet

Leonding (pta/12.03.2025/14:00) - Die Rosenbauer International AG hat mit ihren wesentlichen Kreditgebern eine Refinanzierung in Höhe von 330 Mio. EUR mit Laufzeit bis März 2028 und einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre abgeschlossen. Mit diesem Syndicated Loan, auf den sich Rosenbauer und seine Banken bereits im Dezember des Vorjahres geeinigt hatten, wurden die Financial Covenants für die Geschäftsjahre 2025-2028 neu vereinbart. Die neue Refinanzierung beendet die vormalige Multilaterale Refinanzierungsvereinbarung und das darin enthaltene Dividendenverbot.

"Mit dieser Refinanzierung kehren wir mit unseren Hausbanken wieder zu einer ,normalen' Arbeitsbeziehung zurück. Gleichzeitig bleiben die Cash-Generierung und die weitere Reduktion des Verschuldungsgrades in unserem Fokus", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG.

