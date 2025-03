Gegen alle Warnungen hat die österreichische Regierung die Mehrwertsteuerbefreiung für kleine Photovoltaik-Anlagen vorzeitig aufgehoben. Das Installationsunternehmen Hansesun reagiert mit einer Preisersparnis in Höhe der Umsatzsteuerbefreiung für die Kunden, die in diesem Jahr noch eine Photovoltaik-Anlage mit und ohne Speicher bestellen. Im Schnellverfahren hat die neue österreichische Bundesregierung am vergangenen Freitag verschiedene Maßnahmen beschlossen, um zusätzliche Haushaltsmittel zu generieren. Eine davon ist die sofortige Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen ...

