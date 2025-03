DJ Puma streicht 500 Jobs 2025 - sieht keine betriebsbedingten Kündigungen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Puma will im Rahmen des Kosteneffizienzprogramms Nextlevel 2025 weltweit 500 Stellen streichen, davon bis zu 150 am Unternehmenssitz in Herzogenaurach. Dies geht aus der Aufzeichnung der Pressekonferenz hervor, die der Sportartikelhersteller im Nachgang zur Verfügung stellte.

Einer Unternehmenssprecherin zufolge sind von den Kürzungen Stellen im Bereich "Corporate Functions" betroffen, gestrichen werden sollen rund 5 Prozent der 10.000 Stellen in diesem Bereich.

Das Unternehmen gehe davon aus, dass es "keine betriebsbedingten Kündigungen" geben werde. Der Konzern wolle stattdessen "einige offene Stellen nicht nachbesetzen, die natürliche Fluktuation nutzen und in den nächsten Wochen ein Freiwilligenprogramm anbieten". So soll der Abbau sozialverträglich gestaltet werden.

CFO Markus Neubrand zufolge sollen im Rahmen von Nextlevel Betriebskosten in den Bereichen Logistik, IT, Marketing, Retail sowie Verwaltung gesenkt werden. Auch sollen unprofitable Puma-Stores geschlossen werden, die Größenordnung bezifferte CEO Arne Freundt auf einen "niedrigen einstelligen Prozentbereich". An Aufwendungen insgesamt im Rahmen des Programms hat Puma einmalig 2025 bis zu 75 Millionen Euro einkalkuliert.

March 12, 2025

