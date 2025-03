EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ElringKlinger schließt vorzeitig neuen Konsortialkredit ab



12.03.2025

PRESSEMITTEILUNG ElringKlinger schließt vorzeitig neuen Konsortialkredit ab Volumen von 450 Mio. EUR über Laufzeit von fünf Jahren zu marktüblichen Konditionen

Sieben nationale und internationale Banken unter der Führung von Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg und DZ Bank beteiligt

In herausforderndem makroökonomischen Umfeld vorzeitig Refinanzierung für die nächsten Jahre gesichert

Vorausschauende Kreditmaßnahme zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung des eingeschlagenen Transformationspfads im Rahmen der SHAPE30-Strategie Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat gestern einen neuen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen, der neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung auch der Refinanzierung des ursprünglichen Konsortialkredits und bestehender bilateraler Kreditlinien dient. Die Finanzierung haben die Commerzbank, die Landesbank Baden-Württemberg und die DZ Bank gemeinsam arrangiert, zudem sind die Deutsche Bank, die HSBC, die Targo Bank und die ING Group Teil des Konsortiums. Die Vereinbarung umfasst ein Volumen von insgesamt 450 Mio. EUR über eine Laufzeit von fünf Jahren zu marktüblichen Konditionen und beinhaltet eine Erhöhungsoption über weitere 100 Mio. EUR. "Mit dem Abschluss des neuen Konsortialkredits haben wir trotz des schwierigen Umfelds vorzeitig die mittel- bis langfristige Finanzierung des Konzerns gesichert", stellt Thomas Jessulat, CEO der ElringKlinger AG, fest. "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein, um den vorgezeichneten Weg unserer Transformationsstrategie SHAPE30 weiterzugehen und angesichts der globalen Unwägbarkeiten jederzeit über den notwendigen Handlungsspielraum zu verfügen." ElringKlinger befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit alternativen Antriebskonzepten und konnte sich auf Basis seiner Kernkompetenzen bereits frühzeitig auch als Spezialist für Elektromobilität positionieren. Ziel des Unternehmens ist, als bevorzugter Partner die Weiterentwicklung innovativer Antriebstechnologien voranzutreiben. Diese Vision ist Kern der Konzernstrategie SHAPE30, die anhand von fünf Erfolgsfaktoren (Product Transformation, Sustainability, Performance & Process Excellence, Digital Transformation und Corporate Culture) die Transformation des Unternehmens bis 2030 gestaltet. Auf der Basis seiner Innovationskraft strebt der Konzern an, 2030 mehr als 50 % des Umsatzes jenseits des Verbrennungsmotors zu erzielen. Die klassischen Geschäftsbereiche von ElringKlinger bilden mit ihrer führenden Marktposition das Rückgrat für die Transformation des Unternehmens. Über ElringKlinger Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert - mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.





Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com



