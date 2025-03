Mehr als 70. 000 Solarmodule haben die Forscher im Kalibrierlabor "CalLab PV Modules" seit 2012 vermessen. In den ersten Jahren lagen die Messergebnisse meist über den Angaben der Modulhersteller, doch seit 2017 erkennen die Forscher einen gegenläufigen Trend, der bislang in Abweichungen von 1,3 Prozent im Jahr 2023 gipfelte. Halten die Produkte, was die Hersteller versprechen? Diese allgemeine Frage kann man auch bei Solarmodulen stellen und die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme gehen ihr seit 2012 auf den Grund. Seither seien im Kalibrierlabor "CalLab PV Modules" mehr ...

