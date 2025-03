ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Neutral" mit einem Kursziel von 740 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies tauchte eigenen Angaben zufolge tief in den Jahresbericht 2024 des niederländischen Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie ein. Trotz Bedenken auf kurze Sicht zähle ASML weltweit weiterhin zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Kapitalrentabilität, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215