Das lässt aufhorchen: Der französische Energieriese TotalEnergies hat einen Abnahmevertrag mit dem Versorger RWE abgeschlossen. Demnach soll RWE die Raffinerie in Leuna ab dem Jahre 2030 über 15 Jahre hinweg mit jährlich 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff versorgen. Diesen will der DAX-Konzern mithilfe eines 300 Megawatt Elektrolyseurs produzieren. Diesen errichtet RWE aktuell in Lingen. Der grüne Wasserstoff soll dann über eine 600 Kilometer lange Pipeline zur Raffinerie geliefert werden. Das Abkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...