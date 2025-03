Hamburg / Malta (ots) -- Mehr Kapazitäten durch modernen Neubau für Base-Maintenance an einem Großraumflugzeug- 18 Monate Bauzeit, Inbetriebnahme des 6.400 Quadratmeter großen Hangars für 2026 geplant- Ausbau von Standort und Leistungsspektrum schafft 70 neue ArbeitsplätzeLufthansa Technik Malta, das europäische Kompetenzzentrum für Base-Maintenance-Services an Großraumflugzeugen im Netzwerk von Lufthansa Technik, erweitert seinen Standort und seine Kapazitäten: In einem neuen, 6.400 Quadratmeter großen Hangar sollen ab Herbst 2026 Base-Maintenance-Arbeiten und insbesondere Kabinenmodifikationen an 787 Dreamlinern stattfinden. Als dafür von Boeing lizensiertes Service Center ist Lufthansa Technik der weltweit einzige MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul), der die Kombination aus Engineering und Implementierung neuer Kabinen für diesen Flugzeugtyp durchführen darf. Der moderne Neubau wird Platz für ein Großraumflugzeug bieten. Zusätzlich entstehen drei Parkplätze für Standardrumpfflugzeuge. Durch die Erweiterung werden etwa 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Lufthansa Technik hat die Vertragsunterzeichnung für dieses Projekt am Mittwoch mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft auf Malta gewürdigt."Mit der Erweiterung unseres Base-Maintenance-Standortes auf Malta stärken wir das weltweite Netzwerk von Lufthansa Technik und erreichen neben dem bereits angekündigten Bau von zwei neuen Betriebsstätten in Portugal und Kanada innerhalb weniger Monate einen weiteren wesentlichen Meilenstein unserer Unternehmensstrategie", sagte Harald Gloy, Chief Operating Officer bei Lufthansa Technik. "Lufthansa Technik Malta wird der weltweit erste Standort, an dem Lufthansa Technik als von Boeing lizenziertes Service Center Kabinenmodifikationen am 787 Dreamliner durchführen wird. Damit schaffen wir nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Kunden, sondern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze in Malta."Mit dem zusätzlichen Hangar, der an die bestehenden Gebäude angrenzen wird, wird Lufthansa Technik Malta über insgesamt vier Hangars verfügen, in denen Instandhaltungsarbeiten an fast allen kommerziellen Airbus-Flugzeugen - außer der A380 - sowie am Boeing 787 Dreamliner stattfinden. Der neue Hangar soll nach einer Bauzeit von ungefähr 18 Monaten voraussichtlich im Herbst 2026 in Betrieb genommen werden.Der maltesische Premierminister, Robert Abela, der am Mittwoch im Rahmen der Verkündung des Großprojektes bei Lufthansa Technik Malta zu Gast war, betonte die Bedeutung der Standorterweiterung sowohl für das Land als auch für den Luftfahrtstandort Malta: "Der Kontext dieser Investition ist die positive Wirtschaftsleistung unseres Landes, da die Wirtschaft seit 2013 um 86 Prozent gewachsen ist und damit das durchschnittliche Wachstum in der Eurozone, das bei 14 Prozent liegt, deutlich übertrifft. Dieses neue Projekt ist nicht nur ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft, sondern spiegelt auch das Engagement für Exzellenz wider, das unsere Belegschaft und unser Land auszeichnet. Vielen Dank an Lufthansa Technik für Ihr Vertrauen in Malta als strategischer Partner für Ihr zukünftiges Wachstum - Sie werden in uns einen entschlossenen Unterstützer und Partner finden - lassen Sie uns diesen Moment mit Optimismus und Entschlossenheit begrüßen."Silvio Schembri, Maltas Minister für Wirtschaft, Unternehmen und strategische Vorhaben, sagte: "Diese Investition in Höhe von 22 Millionen Euro stärkt unsere Position als Kompetenzzentrum im Luftfahrtsektor. Durch strategische Planung, Innovation und nachhaltige Investitionen gestalten wir eine Luftfahrtindustrie, die zukunftsfähig, äußerst wettbewerbsfähig und in der Lage ist, Dienstleistungen von Weltklasse zu erbringen. Der Luftfahrtsektor wird eine der wichtigsten Säulen des Wachstums in 'Malta Vision 2050' sein. Als Regierung werden wir weiterhin in die Infrastruktur, Talente und Technologien investieren, die notwendig sind, um unserer Luftfahrtindustrie zu neuen Höhenflügen zu verhelfen."Maria Cilia, Chief Executive Officer von Lufthansa Technik Malta, sagte: "Heute entsteht ein historischer Moment für Lufthansa Technik Malta, da wir eine Transformation beginnen, die die Zukunft unseres Unternehmens gestalten wird. Dieses bedeutende Projekt ist mehr als nur eine Investition - es attestiert unser Engagement für Wachstum, Innovation und Exzellenz bei der Instandhaltung von Flugzeugen. Zusammen mit meinen 570 Kolleginnen und Kollegen hier auf Malta bin ich stolz darauf, unseren Standort in neue Dimensionen wachsen zu sehen. Der Launch unserer Projekte zur Kabinenmodifikation von 787 Dreamlinern ist eine spannende Entwicklung unserer Dienstleistungen und erweitert unsere Expertise in der Base Maintenance für diesen Flugzeugtyp. Als CEO, Ingenieurin und stolze Malteserin sehe ich diese Expansion als Chance - nicht nur für unser Unternehmen. Sie stärkt Lufthansa Technik Malta, schafft neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeitenden, verbessert das Kundenerlebnis und festigt die Position Maltas als starkes Luftfahrtzentrum. Es geht dabei nicht nur um den heutigen Tag - es geht darum, die Zukunft der Luftfahrt auf Malta zu gestalten."Durch die Erweiterung der Kapazitäten wird das Unternehmen bis zur Inbetriebnahme des neuen Hangars rund 70 weitere Mitarbeitende einstellen und dann fast 650 Menschen beschäftigen.Lufthansa Technik hat im vergangenen Jahr die Lizenz von Boeing erhalten, um Kabinenmodifikationen an 787 Dreamlinern durchzuführen. Seitdem laufen die dafür notwendigen Vorbereitungen. Das erste Projekt soll dieses Jahr in einem der bereits bestehenden Hangars auf Malta stattfinden. Als von Boeing lizensiertes Service Center für 787-Kabinenmodifikationen darf Lufthansa Technik eine neue Kabinenausstattung entwickeln, das dazugehörige Engineering bereitstellen und die Integration entsprechend der Wünsche der Kunden durchführen. Mit der von Boeing erteilten Lizenz wird Lufthansa Technik außerdem die Zertifizierung übernehmen.Über Lufthansa Technik:Der Lufthansa Technik Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 24.000 Beschäftigte sind für den international zertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb an dutzenden Standorten rund um den Globus tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs-, VIP- und Special-Mission-Flugzeuge. 