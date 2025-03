Vergangenes Jahr hat Renault seine Strategie für autonomes Fahren vorgestellt und dabei den öffentlichen Personennahverkehr in den Mittelpunkt gestellt. Nun weitet Renault seine Tests aus und setzt autonome E-Minibusse in verschiedenen Projekten ein. Im Mai letzten Jahres war es soweit: Zusammen mit dem Partner WeRide erstmals in Europa zwei autonome Minibusse auf öffentlichen Straßen zum Einsatz. Während des Tennisturniers Roland-Garros in Paris ...

Den vollständigen Artikel lesen ...