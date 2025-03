In der Corona-Krise machte die große Online-Community auf Reddit von sich reden, indem sie in Foren Meme-Aktien wie GameStop gezielt nach oben pushte. Mittlerweile ist die Social-Media-Plattform selbst an der Börse erfolgreich. Nach einer Verdreifachung in wenigen Monaten folgte jedoch ein Absturz. Ist der US-Wert nun wieder kaufenswert?Reddit bietet zahlreiche Online-Foren, in denen sich User austauschen. Zur Community zählen unter anderem Gamer, die sich auf Reddit über ikonische und berühmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...