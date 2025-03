Die US-Kerninflation sinkt auf 3,1% im Jahresvergleich, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed anheizt - 25%-Zölle bleiben ein Risikofaktor; weitere Zinssenkungen im Vereinigten Königreich könnten die Gewinne des Pfund Sterling begrenzen - Händler blicken am Donnerstag auf den US-PPI und die Veröffentlichung des britischen BIP zur Orientierung. ...

