San Jose, Kalifornien und Nürnberg, Deutschland, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) -Neue Server bringen intelligentere, schnellere und effizientere KI vom Rechenzentrum bis zum Edge mit der gesamten Palette an Intel® Xeon® 6-Prozessoren, die eine um über 40 % höhere Speicherbandbreite und bis zu 144 CPU-Kerne unterstützenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt eine breite Palette an neuen Systemen vor, die vollständig für Edge- und Embedded-Workloads optimiert sind. Mehrere dieser neuen kompakten Server, die auf der neuesten Intel Xeon 6 SoC-Prozessorfamilie (früher unter dem Codenamen Granite Rapids-D) basieren, ermöglichen es Unternehmen, die Echtzeit-KI-Inferenzierung zu optimieren und intelligentere Anwendungen in vielen wichtigen Branchen zu ermöglichen."Da die Nachfrage nach Edge-KI-Lösungen steigt, benötigen Unternehmen hochzuverlässige, kompakte Systeme, die Daten am Edge in Echtzeit verarbeiten können", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Supermicro entwickelt und implementiert das branchenweit breiteste Angebot an anwendungsoptimierten Systemen, vom Rechenzentrum bis hin zu den Endgeräten. Unsere neueste Generation von Edge-Servern bietet fortschrittliche KI-Funktionen für eine verbesserte Effizienz und Entscheidungsfindung in der Nähe des Ortes, an dem die Daten generiert werden. Mit einer bis zu 2,5-fachen Steigerung der Kernanzahl am Rand und einer verbesserten Leistung pro Watt und pro Kern sind diese neuen kompakten Systeme von Supermicro vollständig für Workloads wie Edge AI, Telekommunikation, Netzwerke und CDN optimiert."Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/products/embedded/serversDie neuen Systeme der SYS-112D-Serie von Supermicro sind für den Betrieb von hochleistungsfähigen Edge-AI-Lösungen konzipiert und verfügen über den kürzlich vorgestellten Intel Xeon 6 SoC mit P-Cores. Diese Server bieten im Vergleich zu früheren Systemgenerationen eine höhere Leistung, eine bessere Leistung pro Watt und eine höhere Speicherbandbreite. Darüber hinaus enthalten die neuen Server KI-Beschleunigung, Intel® QuickAssist Technology mit Wireless-Protokollen, Intel vRAN Boost Technology, Intel® Data Streaming Accelerator und mehr.Das SYS-112D-36C-FN3P von Supermicro verfügt über den Intel Xeon 6 SoC mit 36 P-Cores, zwei 100 GbE QSFP28-Ports, bis zu 512 GB DDR5-Speicher und einen PCIe 5.0 FHFL-Steckplatz für eine GPU oder eine andere Add-on-Karte. In Kombination mit den Intel-Technologien Onboard Media Acceleration und QuickAssist ist das System ideal für Edge-KI- und Medien-Workloads geeignet. Mit einem nur 399 mm/15,7 Zoll tiefen Gehäuse und Front-I/O-Zugang kann es problemlos in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot eingesetzt oder in größere Systeme eingebettet werden. Ein weiterer Server, der auf derselben Plattform basiert, der SYS-112D-42C-FN8P, bietet eine stärker auf Telekommunikation optimierte Konfiguration mit 8 25GbE-Ports, integrierter GNSS- und Zeitsynchronisierungstechnologie und einem Intel Xeon 6 SoC-Modell mit Intel vRAN Boost. Die Kombination dieser Funktionen macht dieses Modell zu einer All-in-one-Plattform für verschiedene Arbeitslasten im RAN-Netz.Supermicro stellt außerdem zwei neue kompakte Systeme vor, das SYS-E201-14AR und das SYS-E300-14AR, die für IoT und KI-Inferencing an der Peripherie optimiert sind. Beide Systeme sind mit Intel® CoreTM Ultra-Prozessoren der 15. Generation (Codename Arrow Lake) ausgestattet, die bis zu 24 Kerne und einen integrierten NPU-KI-Beschleuniger (Neural Processing Unit) bieten. Beide Systeme verfügen über zwei 2,5 GbE-Netzwerkanschlüsse sowie Anschlüsse für HDMI, Display und USB und sind für den Einsatz in Unternehmen optimiert. Das SYS-E300 kann auch um einen einzelnen PCIe 5.0 x16-Steckplatz erweitert werden, der die Installation einer PCIe-GPU-Karte ermöglicht, wodurch das System seine Leistung für Edge-KI-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung und mehr erweitern kann.Im Edge-Rechenzentrum können die Edge-KI-Systeme von Supermicro jetzt mit den kürzlich eingeführten Intel Xeon-Prozessoren der Serie 6700/6500 mit P-Cores installiert werden. Diese Prozessorgruppe wurde für das Rechenzentrum von Unternehmen entwickelt und zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Effizienz ab. Sie bietet eine durchschnittlich 1,4-fach bessere Leistung als die Vorgängergeneration bei einer Vielzahl von Unternehmens-Workloads. Die 2U-Edge-AI-Produktfamilie von Supermicro, wie z. B. das SYS-212B-FLN2T, kombiniert Intels neuen Prozessor mit bis zu 6 GPU-Beschleunigern mit einfacher Breite in einem Front-I/O-Formfaktor mit geringer Tiefe, der sowohl am Edge des Unternehmens als auch in Telekommunikations- und Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden kann.Supermicro auf der Embedded WorldBesuchen Sie Supermicro vom 11. bis 13. März am Stand Nr. 208 in Halle 1, um mehr über diese neuen Systeme zu erfahren.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen eine umfassende eine Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2639316/Embedded_World__SUPERMICRO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5989624