EnerSys (NYSE: ENS), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für Industrieanwendungen, hat die Integration hochmoderner eingebetteter Technologie in seine DataSafe Thin Plate Pure Lead (TPPL)-Batterien angekündigt, um das Backup-Strommanagement für Rechenzentren zu verbessern. Dieser Durchbruch ermöglicht das Echtzeit-Monitoring von Batterien und optimiert so Performance und Zuverlässigkeit in Umgebungen, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern.

Aufgrund des weltweit steigenden Strombedarfs von Rechenzentren, der durch Bereiche wie künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen angetrieben wird, geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon aus, dass sich der Bedarf bis 2026 verdoppeln und 1.000 Terawattstunden (TWh) erreichen könnte dies entspricht in etwa dem gesamten heutigen Jahresstromverbrauch Japans1. Diese steigende Nachfrage setzt Rechenzentren zunehmend unter Druck, ihre Notstromversorgung zu verbessern, um die Betriebskontinuität zu gewährleisten.

Die Technologie von EnerSys begegnet diesen Herausforderungen, indem sie Überwachungstechnologie direkt in Blei-Säure-Batterien integriert. Dabei werden wichtige Batterieparameter wie Spannung und Temperatur überwacht, sodass die Betreiber von Rechenzentren proaktive Wartungsarbeiten durchführen und batteriebedingte Ausfallzeiten vermeiden können. Sie lässt sich zudem mit dem EnVision Connect-Systemmonitor integrieren und liefert datengestützte Erkenntnisse für mehr Leistung und eine effizientere Betriebssteuerung.

"Wir blicken mit Stolz auf unsere Pionierarbeit bei der Transformation des Notstrommanagements für Rechenzentren", erklärt Paul Willougby, Director, Data Centre EMEA bei EnerSys. "In Anbetracht des steigenden Strombedarfs von Rechenzentren verschafft unsere Technologie den Betreibern mehr Transparenz und Kontrolle, wodurch letztlich die Zuverlässigkeit verbessert und die Wartungskosten gesenkt werden. Die Ergänzung von eingebetteter Intelligenz in das Batteriesystem ist ein maßgeblicher Faktor für die Betriebskontinuität in Umgebungen mit hoher Stromnachfrage."

Kürzlich wurden in einem europäischen Rechenzentrum vor einem großen internationalen Sportereignis 260 DataSafe®-Batterien mit integrierter Technologie eingesetzt, um die Überwachung der Notstromversorgung zu verbessern. Durch die Integration dieser Technologie in den EnVision Connect-Systemmonitor war das Rechenzentrum in der Lage, den Batteriestatus häufiger zu aktualisieren, blinde Flecken zu reduzieren und Probleme proaktiv zu beheben. Die Integration trug auch zu einer Verringerung der Notfall-Wartungseinsätze und somit niedrigeren Kosten bei, während die Compliance mit den Anforderungen an die Stromversorgungssicherheit verbessert wurde. Außerdem profitierte das Rechenzentrum von einer effektiveren Betriebskontrolle, die die Risiken eines Ausfalls der Notstromversorgung verringerten.

Dieses Projekt macht deutlich, wie die Technologie von EnerSys zusammen mit dem EnVision Connect-Systemmonitor neue Maßstäbe für die Überwachung der Notstromversorgung in Rechenzentren setzt und dabei Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit gewährleistet.

Besucher der Data Centre World im Londoner Excel Centre haben vom 12. bis 13. März die Gelegenheit, diese Technologie am EnerSys-Stand DC145 zu erleben.

Über EnerSys

EnerSys ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen und entwirft, produziert und vertreibt Energiesystemlösungen und Antriebsbatterien, Spezialbatterien, Batterieladegeräte, Stromversorgungsgeräte, Batteriezubehör und Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über vier Geschäftsbereiche: Energy Systems, Motive Power, Specialty and New Ventures. Energy Systems, das Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiespeicherung und Gehäuse kombiniert, wird in der Telekommunikations-, Breitband- und Versorgungsindustrie, bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen Anwendungen eingesetzt, die Lösungen für gespeicherte Energie erfordern. Motive-Power-Batterien und -Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen elektrisch betriebenen Industriefahrzeugen eingesetzt. Batterien des Geschäftsbereichs Specialty kommen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich, in portablen Stromversorgungslösungen für Soldaten im Einsatz, in großen Geländewagen, in hochwertigen Automobilen sowie in Medizin- und Sicherheitssystemen zur Anwendung. New Ventures stellt Energiespeicher- und -managementsysteme für verschiedene Anwendungen bereit, so zum Beispiel für die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Notstromversorgung und die dynamische Schnellladung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus bietet EnerSys seinen Kunden in über 100 Ländern über seine Vertriebs- und Produktionsstandorte auf der ganzen Welt Aftermarket- und Kundensupportdienste an. Weitere Informationen über EnerSys erhalten Sie unter https://www.enersys.com/en/

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet bei EnerSys weit mehr als nur die Vorteile und Auswirkungen unserer Produkte. Unser Engagement für Nachhaltigkeit schließt viele wichtige ökologische, soziale und Governance-Themen ein. Nachhaltigkeit ist ein fundamentaler Bestandteil des Managements unserer eigenen Aktivitäten. Die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hat für uns Priorität. Wir verpflichten uns unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und den Gemeinden, denen wir dienen, gegenüber zur Nachhaltigkeit. Unsere Produkte tragen zu einem positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in der ganzen Welt bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.enersys.com/en/about-us/sustainability.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

EnerSys gibt diese Erklärung ab, um die "Safe Harbor"-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu erfüllen. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Eine zukunftsgerichtete Aussage sagt voraus, projiziert oder bezieht sich auf zukünftige Ereignisse als Erwartungen oder Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen können auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die sich auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld beziehen, die nur schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine Erläuterung solcher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das zuletzt zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Die in dieser Pressemitteilung getroffenen Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, auch wenn sie später von EnerSys auf seiner Website oder anderweitig veröffentlicht werden. EnerSys übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

1 https://www.iea.org/reports/electricity-2024/executive-summary

