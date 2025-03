DJ XETRA-SCHLUSS/Fester - Puma-Kurs bricht ein

DOW JONES--Nach den Verlusten vom Vortag ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt deutlicher nach oben gegangen. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 22.676 Punkte. Die Stimmung wurde gestützt vom erneuten Zurückrudern bei US-Zöllen durch US-Präsident Donald Trump. Gegenüber Kanada hatte Trump seine Drohung eines Zolls auf Stahlimporte in Höhe von 50 Prozent nach wenigen Stunden wieder zurückgezogen, auch nachdem Kanada seinerseits Zölle verhängt hatte. Das schürte Hoffnungen, dass es auch mit den erwarteten Zöllen gegen die EU letztlich glimpflicher ausgehen könnte.

Bei den Einzeltiteln sorgte die Berichtssaison für Bewegung. Im MDAX brachen Puma um 20 Prozent ein, nachdem der Sportartikelhersteller mit einem schwachen Ausblick aufgewartet hatte. Puma sieht das operative Ergebnis im ersten Quartal deutlich unter Vorjahr und auch im Gesamtjahr soll es kräftig sinken auf 445 bis 525 von 622 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Spitzenreiter im DAX waren Rheinmetall mit einem Plus von 9,6 Prozent. Umsatz und Ergebnis des Rüstungskonzerns fielen leicht unter den Erwartungen aus, Marge und Dividende aber etwas darüber. Der Drang in den Sektor sei aber ungebrochen hoch angesichts der Aussicht auf stark steigende Rüstungsausgaben der EU-Staate, hieß es. Entsprechend legten Hensoldt um 4,7 und Renk um 4,2 Prozent zu.

Porsche AG verloren nach dem Zahlenausweis 3,0 Prozent. Der Umsatz übertraf die Prognose zwar knapp, die Marge fiel aber deutlich und lag am unteren Rand der Erwartungen. Porsche will derweil in den kommenden Jahren angesichts des schwierigen Umfelds in der Autobranche 3.900 Stellen streichen.

Brenntag schlossen 2,3 Prozent fester. Der Chemikalienhändler erreichte seine Jahresprognose für das operative Ergebnis 2024 am unteren Ende, verdiente unter dem Strich aber knapp ein Viertel weniger. Die Aktionäre sollen aber eine stabile Dividende von 2,10 Euro pro Aktie erhalten. Für 2025 erwartet Brenntag ein stabiles bis leicht höheres operatives Ergebnis.

Für Wacker Chemie ging es nach positiv aufgenommenen Zahlen und Ausblick um 6,4 Prozent nach oben. Der Konzern will sich weiterhin von seiner Beteiligung am Waferhersteller Siltronic (+2,2%) trennen, hat aber "hier keine Eile".

Nach dem jüngsten starken Rücksetzer zogen Infrastrukturtitel wieder kräftig an. "Der Markt rechnet nach wie vor mit einer Verabschiedung der Pakete", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Planungen in Deutschland. Heidelberg Materials gewannen 3,9 Prozent und Bilfinger 4,5 Prozent, die zuletzt sehr volatilen Siemens Energy sogar 9,0 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.676,41 +1,5% +12,2% DAX-Future 22.688,00 +1,6% +16,4% XDAX 22.669,91 +1,1% +13,0% MDAX 28.685,73 +0,4% +11,6% TecDAX 3.739,84 +1,4% +7,9% SDAX 15.301,21 +1,2% +10,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,18 +50 Index Gewinner Verlierer unv. Mio Aktien Vortag DAX 30 10 0 80,9 97,4 MDAX 35 13 2 55,1 55,5 TecDAX 25 4 1 25,0 29,3 SDAX 48 18 4 8,7 10,7

March 12, 2025

