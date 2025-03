Berlin - Mit Ausnahme einer sogenannten "Containment Zone" gilt Deutschland wieder als "Maul- und Klauenseuche (MKS)-frei". Das hat die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) am Mittwoch entschieden. In der "Containment Zone" sollen die Aussetzung des MKS-Freiheitsstatus und die Durchführung bestimmter MKS-Bekämpfungsmaßnahmen mindestens noch bis zum 11. April gelten."Fast ganz Deutschland ist laut der Weltorganisation für Tiergesundheit wieder MKS-frei, das haben wir nun schwarz auf weiß", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Man habe die Anerkennung als MKS-frei in "rekordverdächtiger Zeit" geschafft, "weil alle vor Ort, im Land und im Bund mit vereinten Kräften gegen die Seuche gekämpft haben".Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Handelsbeziehungen bei den betroffenen Produkten schnell normalisieren und die Betriebe bald wieder in ihre gewohnten Absatzmärkte liefern können. "Der wiedererlangte Freiheitsstatus schickt ein deutliches Zeichen an unsere Handelspartner", so Özdemir.