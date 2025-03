Der Kanadische Dollar stieg am Mittwoch um 0,5% - Die Bank of Canada hat eine allgemein erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen - Die Sorgen über den Handelskrieg kochen weiterhin im Hintergrund - Der Kanadische Dollar (CAD) erholte sich am Mittwoch etwas, gestützt durch eine allgemeine Lockerung der Marktströme des Greenbacks. Der ...

