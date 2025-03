Sogar die Investmentlegende Warren Buffett meldet sich nun zu Wort - und übt deutliche Kritik an den Strafzöllen von US-Präsident Donald Trump. Sollten Anleger jetzt also lieber aus US-Aktien aussteigen? Warren Buffett (94) hält sich normalerweise mit politischen Statements zurück. Doch wenn das "Orakel von Omaha" öffentlich Stellung bezieht, hat das Gewicht. Der legendäre Investor hat in seinen Jahrzehnten an der Börse unzählige wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...