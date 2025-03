ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

13.03.2025

ASMALLWORLD Jahresergebnis 2024: 26% Mitgliederwachstum nach Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells Zürich, 13.03.2025 - Die ASMALLWORLD AG präsentierte im Geschäftsjahr 2024 ein neues Mitgliedschaftsmodell und ein neues visuelles Design und schloss damit eine mehrjährige Transformation des Geschäftsmodells ab. Diese strategischen Anpassungen führten zu einem sprunghaften Anstieg der Mitgliederzahl um 26 %, auf 88.200 Kunden. Gleichzeitig widerspiegelt dieser Meilenstein die Ambition von ASMALLWORLD, Luxusreisen neu zu definieren und legt den Grundstein für zukünftiges Wachstum. Im Geschäftsjahr 2024 schloss ASMALLWORLD eine mehrjährige Transformation des Geschäftsmodells ab und legt damit den Grundstein für zukünftiges Wachstum. Im November 2024 präsentierte das Unternehmen für seine ASMALLWORLD-Community eine neue Mitgliedschaftsstruktur und stellte gleichzeitig ein neues visuelles Design seines Markenauftritts vor, was zu einem sprunghaften Mitgliederzuwachs von 26 % auf 88'200 Kunden führte. Der Nettoumsatz für das Jahr war gegenüber dem Vorjahr stabil und erreichte 20.9 Mio. CHF (2023: 21.2 Mio. CHF), während der EBITDA mit 1.4 Mio. CHF die Guidance des Unternehmens übertraf (prognostiziert waren 1.0-1.2 Mio. CHF). Ebenfalls stärkte das Unternehmen seine Eigenkapitalquote weiter und reduzierte die ausstehenden Schulden von 4.2 Mio. CHF auf 3.2 Mio. CHF, während die Barmittel und Wertpapiere um 1.0 Mio. auf 4.0 Mio. zulegten. Was die Leistung der Geschäftsbereiche betrifft, so konnte das Segment Subscriptions den Nettoumsatz in etwa halten (14.7 Mio. CHF im Jahr 2024 gegenüber 14.8 Mio. CHF im Jahr 2023), während das Segment Dienstleistungen einen tieferen Nettoumsatz von 6.1 Mio. CHF verzeichnete (gegenüber 6.5 Mio. CHF im Jahr 2023), welcher vor allem auf einen Rückgang von Flug-Upgrades von First Class & More zurückzuführen war. Gleichzeitig verzeichnete die ASMALLWORLD Collection ein starkes Wachstum, wobei der Gesamtwert der Hotelaufenthalte um 34% und der Wert der Buchungen um 43% anstieg. Das Hotel-Portfolio der ASMALLWORLD Collection wurde ebenfalls um 200 zusätzliche Luxushotels erweitert, wodurch die Position des Unternehmens im Premium-Reisemarkt weiter gestärkt wurde. "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere mehrjährige Transformation des Geschäftsmodells erfolgreich abschliessen konnten und ASMALLWORLD damit für den langfristigen Erfolg positionieren können. Gleichzeitig konnten wir unsere Mitgliederbasis deutlich ausbauen und erreichten einen EBITDA über unserer Guidance", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Neues Mitgliedschaftsmodell beendet erfolgreiche Transformation des Geschäftsmodells Mit der Einführung eines neuen Mitgliedschaftsmodells im November 2024 schloss ASMALLWORLD eine mehrjährige Transformation des Geschäftsmodells ab, die darauf ausgelegt ist, das Mitgliederwachstum zu fördern und die Monetarisierung der Mitgliederbasis zu erweitern. Das neue Modell ersetzt den bisherigen Ansatz, dass jedes Mitglied für eine ASMALLWORLD-Mitgliedschaft zahlen musste. Eine neue, kostenlose Mitgliedschaftsstufe, erlaubt es neuen Kunden, der Community kostenlos beizutreten, während Premium-Mitgliedschaften bezahlenden Kunden weitere exklusive Vorteile bieten. Die kostenlose Mitgliedschaft, die am 26. November eingeführt wurde, bietet 90 % der Funktionen, die bisher zahlenden Mitgliedern vorbehalten waren. Diese Änderung zielt darauf ab, die Nutzerbasis zu vergrössern und eine grössere, aktivere Community zu schaffen, während die Essenz von ASMALLWORLD als Luxusreiseplattform erhalten bleibt. Durch die Senkung der Eintrittsbarriere hat ASMALLWORLD bereits einen Anstieg an neuen Mitgliedern verzeichnet und seine Mitgliederbasis innerhalb weniger Monate nach dem Start um 26 % auf 88'200 Kunden erhöht. Für Mitglieder, die ein umfangreicheres ASMALLWORLD-Erlebnis suchen, bietet die neue Premium-Mitgliedschaft zusätzliche Reiseprivilegien, Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, bevorzugte Veranstaltungspreise, erweiterte Privacy-Optionen, die Möglichkeit, nach Mitgliedern an anderen Orten zu suchen, und die Möglichkeit, Marktplatzangebote zu erstellen. Mit einem Preis auf dem Niveau der vorherigen ASMALLWORLD-Mitgliedschaft stellt die neue Premium-Mitgliedschaft sicher, dass bestehende zahlende Mitglieder weiterhin zusätzliche Vorteile erhalten. Alle ehemaligen zahlenden Mitglieder wurden nahtlos in diese Stufe überführt, um die Kontinuität zu wahren. Zusätzlich zu den kostenlosen und Premium-Mitgliedschaften bietet ASMALLWORLD weiterhin seine Prestige- und Signature-Mitgliedschaften für diejenigen an, die sich ein Höchstmass an Service und exklusivem Zugang wünschen. Jede Mitgliedschaftsstufe ist auf unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten, um sicherzustellen, dass Mitglieder das gesamte Luxusreiseangebot von ASMALLWORLD nutzen können. Das neue Mitgliedschaftsmodell verbessert nicht nur die Zugänglichkeit von ASMALLWORLD, sondern schafft auch Optionen zur Monetarisierung der Mitglieder. Indem ASMALLWORLD Mitglieder nun kostenlos in die Community aufnimmt, kann ASMALLWORLD ihnen Premium-Services anbieten und ihnen höherwertige Mitgliedschaften und Reiseangebote verkaufen. Diese Strategie hat sich bereits als wirksam erwiesen und schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und eine erweiterte Umsatzbasis in den kommenden Jahren. Neues visuelles Design, um Positionierung als Luxus-Brand zu stärken Zusammen mit der Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells hat ASMALLWORLD auch ein neues visuelles Design präsentiert, um die Positionierung als führende Luxusreise-Community zu stärken. Mit diesem Rebranding präsentiert sich ASMALLWORLD als luxusorientierte Marke, die sich auf hochwertige Reiseerlebnisse konzentriert. Die Transformation umfasst ein aufgefrischtes Logo, eine aktualisierte Positionierungsstrategie und einen verfeinerten Ansatz für die Markenkommunikation. Eine neue visuelle Identität mit eleganten Schriftarten und sorgfältig ausgewählten Bildern verbessert das allgemeine Erscheinungsbild und schafft eine einheitliche und anspruchsvolle Ästhetik. Die Einführung der neuen Positionierung mit «Travel, Discover, Belong» unterstreicht das Engagement von ASMALLWORLD, den Austausch zwischen Luxus-Reisenden zu fördern. Das Rebranding erstreckt sich über alle digitalen Berührungspunkte, wobei die ASMALLWORLD-App und die Website vollständig aktualisiert werden, um die neue Identität widerzuspiegeln. Diese strategische Weiterentwicklung stellt sicher, dass jede Interaktion mit der Marke mit ihrer Luxuspositionierung übereinstimmt und sowohl neuen als auch bestehenden Mitgliedern ein nahtloses und visuell ansprechendes Erlebnis bietet. Skalierung im Luxusreisesegment mit der ASW Collection und ASW Bespoke Travel ASMALLWORLD baut seine Präsenz im Bereich Luxusreisen weiter aus, wobei der strategische Fokus auf der Skalierung seiner Reisedienstleistungen liegt. Eine der Hauptprioritäten ist die Steigerung der Buchungen für die ASMALLWORLD Collection bei gleichzeitiger Entwicklung einer stärkeren Offline-Präsenz durch den neu positionierten ASMALLWORLD Bespoke Travel Service. Die ASMALLWORLD Collection verzeichnete im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum, wobei der Gesamtwert der Aufenthalte im Vergleich zum Vorjahr um 34% und der Gesamtwert der Buchungen um 43% stieg. Durch die Aufnahme von 200 neuen Hotels wuchs das Portfolio auf über 1'700 sorgfältig ausgewählte Luxushotels. Bemerkenswert ist, dass ein wachsender Anteil der Buchungen von Nichtmitgliedern kam, was das Potenzial des neuen Mitgliedschaftsmodells unterstreicht, ein breiteres Publikum anzusprechen. Durch Verbesserungen an der Plattform wurde auch das Kundenerlebnis verbessert und eine nahtlosere und stabilere Buchungsumgebung gewährleistet. Um sein digitales Reiseangebot zu ergänzen, hat ASMALLWORLD in den Ausbau seines traditionellen Reisebürogeschäfts investiert. Der zuvor als «ASMALLWORLD Private» bekannte Service wurde in «ASMALLWORLD Bespoke Travel» umbenannt, um seinen stark individualisierten Ansatz besser widerzuspiegeln. Zwei neue Travel-Designer sind dem Team beigetreten und weitere Einstellungen sind in den kommenden Monaten geplant. Es wurden auch System-Upgrades durchgeführt, um ein grösseres Team zu unterstützen, sodass ASMALLWORLD sein Offline-Geschäft effektiv skalieren kann. Diese Investition stärkt die Position des Unternehmens auf dem Luxusreisemarkt und schafft gleichzeitig Synergien mit seinen Online-Diensten, wodurch das Reisevolumen insgesamt erhöht und die Provisionsmöglichkeiten in allen reisebezogenen Geschäftsbereichen verbessert werden. Gesunde Bilanz - Schulden innerhalb von zwei Jahren um 65 % reduziert ASMALLWORLD hat seine Eigenkapitalquote weiter gestärkt und seine ausstehenden Schulden im Jahr 2024 weiter reduziert. Nachdem das Unternehmen seine Schulden im Jahr 2023 erfolgreich um 54% gesenkt hatte (Rückzahlung von 4.9 Mio. CHF und Senkung der Gesamtverschuldung von 9.1 Mio. CHF auf 4.2 Mio. CHF), unternahm es im Jahr 2024 weitere Schritte, um den Schuldenabbau zu beschleunigen. Im vergangenen Jahr hat ASMALLWORLD weitere 1.0 Mio. CHF zurückgezahlt, darunter die vollständige vorzeitige Tilgung aller COVID-19-Darlehen sowie eine Reduzierung des Bankdarlehens, das nun die einzige verbleibende Finanzverbindlichkeit in den Bilanz ist. Insgesamt hat ASMALLWORLD seine Schulden in den letzten zwei Jahren um 5.9 Mio. CHF (65%) reduziert und die ausstehenden Schulden per Ende 2024 auf 3.2 Mio. CHF gesenkt. Dieser disziplinierte Ansatz hat die jährlichen Zinskosten um 200.000 CHF gesenkt und die Bilanz deutlich gestärkt. Mit Blick auf die Zukunft bleibt ASMALLWORLD dem weiteren Schuldenabbau verpflichtet und plant, von 2025 bis 2027 jährlich mindestens 400'000 CHF zurückzuzahlen, um die finanzielle Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Zain Richardson wird im März 2025 die Nachfolge von Jan Luescher als CEO antreten ASMALLWORLD bereitet sich auf einen Führungswechsel vor. Zain Richardson wird im März 2025 die Nachfolge von Jan Luescher als CEO antreten. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden Richardson und Luescher in den kommenden Wochen während einer strukturierten Übergabephase eng zusammenarbeiten. Richardson bringt einen reichen Erfahrungsschatz in der Luxus- und Reisebranche mit und war zuvor als Chief Marketing and Customer Officer bei Aero, einer Privatjet-Fluggesellschaft, tätig. Davor war er Chief Marketing Officer bei der Aman Group. Seine Karriere umfasst leitende Positionen im Bereich Handel und Marketing bei Marriott International, Wyndham Hotels & Resorts, Starwood Hotels & Resorts und Expedia. Akademisch hat Richardson einen BA und MA in Englisch und Französisch von der Universität Oxford und einen MBA von der Kellogg School of Management. Seine Expertise in den Bereichen Luxusreisen und Kundenbindung passt gut zum strategischen Fokus von ASMALLWORLD, sodass er gut positioniert ist, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Ausblick für 2025: Erweiterung der Mitgliederbasis und Erschliessung neuer Einnahmequellen Mit der erfolgreichen Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells konzentriert sich ASMALLWORLD nun darauf, seine Mitgliederbasis zu erweitern und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschliessen. Eine grössere Mitgliederzahl wird die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von ASMALLWORLD weiter steigern und gleichzeitig neue Einnahmequellen schaffen, wie z. B. den Verkauf von Produkten Dritter und bezahlte Marketingkampagnen für Partner. Die Skalierung der Mitgliederbasis erfordert jedoch strategische Investitionen in das Marketing, und es wird einige Zeit dauern, bis das neue Mitgliedschaftsmodell und die Monetarisierungsmechanismen ihr volles Potenzial entfalten. Infolgedessen bleibt ASMALLWORLD für 2025 vorsichtig optimistisch, ist sich aber bewusst, dass diese Initiativen Zeit brauchen werden, um zu reifen, bevor sie die erwarteten Renditen erzielen. Das Unternehmen wird seine Strategie weiter verfeinern und dabei nachhaltiges, langfristiges Wachstum priorisieren. Für 2025 erwartet ASMALLWORLD daher einen Umsatz von 22 bis 23 Mio. CHF und einen EBITDA von 1.4 bis 1.5 Mio. CHF, während die Mitgliederbasis auf 120.000 bis 125.000 Kunden ansteigen soll. "Wir haben eine mehrjährige Transformation unseres Unternehmens erfolgreich abgeschlossen und ASMALLWORLD für langfristigen Erfolg positioniert. Mit einer gestärkten Brand, einer deutlich erweiterten Mitgliederbasis und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten ist ASMALLWORLD gut gerüstet, um das Wachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Earnings Call und weitere Informationen Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD, wird heute, am 13. März, eine Telefonkonferenz abhalten, um weitere Details und Kommentare zu den Ergebnissen des Jahres 2024 zu geben. Die Telefonkonferenz findet um 13:00 Uhr MEZ statt. Bitte verwenden Sie den folgenden Link, um an der Videokonferenz teilzunehmen: https://us02web.zoom.us/j/88673359756

Der vollständige Finanzbericht 2024 sowie die Präsentation für den Earnings Call 2024 stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit: https://www.asmallworldag.com/financial-reports Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com .

Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen.

Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem sozialen Netzwerk 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Exosysteme, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad. Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge The Solo Cruise Company, ein Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrten für Solo-Reisende fokussiert hat Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldbespoke.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.jetbeds.com www.thesolocruisecompany.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

