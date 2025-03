Das Wetterphänomen La Niña wird voraussichtlich bis März abklingen, was zu neutralen Wetterbedingungen für Herbst und Winter führt, so berichtet Fructidor.com. In Brasilien war der Wechsel von El Niño zu La Niña Ende 2024 schwächer und kürzer als erwartet, wobei die größten Auswirkungen im Januar 2025 zu spüren waren. La...

Den vollständigen Artikel lesen ...