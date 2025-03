Der Wert der spanischen Paprikaverkäufe in der EU erreichte in dem Jahr 2024 1.157,05 Millionen EUR, 52,12 Millionen EUR mehr als 2019 dank der Tatsache, dass sie 2024 zu 2,16 EUR/kg verkauft wurden, während sich der Durchschnittspreis 2019 auf 1,52 EUR/kg belief. Bildquelle: Pixabay In dem genannten Zeitraum, der von Hortoinfo.es - basierend auf Daten des statistischen...

