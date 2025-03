Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) gewinnen im Obstbau zur Anpassung an den Klimawandel zunehmend an Bedeutung. Das Netzwerk Zukunftsraum Land veranstaltet daher am 9. April 2025 von 10:30 bis 12:00 Uhr ein kostenloses Farminar, um ökologische und wirtschaftliche Aspekte von Agri-PV zu erläutern. Eine Anmeldung ist erforderlich, berichtet das Agrarische Informationszentrum...

