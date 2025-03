Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung

Dividende von 7.35 USD je Aktie beantragt, gestützt auf solide Ergebnisse und eine starke Kapitalposition



13.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re weist weiterhin eine starke Kapitalposition aus, mit einer SST-Quote der Gruppe von 257% per 1. Januar 2025 [1]

Swiss Re beantragt die Wahl von Morten Hübbe und George Quinn als neue Mitglieder des Verwaltungsrats; Philip Ryan und Sir Paul Tucker werden sich nicht zur Wiederwahl stellen

Swiss Re veröffentlicht Annual Report 2024 und Sustainability Report 2024 Zürich, 13. März 2025 - Swiss Re hat heute den Annual Report 2024, den Sustainability Report 2024 und die Einladung zur anstehenden Generalversammlung am 11. April 2025 veröffentlicht. Entsprechend den Kapitalmanagementprioritäten von Swiss Re konzentriert sich die Gruppe weiterhin darauf, eine überdurchschnittlich starke Kapitalisierung sicherzustellen und gleichzeitig an ihrer Kapitalrückzahlungspolitik festzuhalten sowie Kapital für profitable Wachstumsmöglichkeiten einzusetzen. Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark: Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Januar 2025 bei 257%. Aufgrund dieser starken Kapitalausstattung, der soliden Geschäftsergebnisse für 2024 und der positiven Geschäftsaussichten hat der Verwaltungsrat entschieden, eine Dividende von 7.35 USD je Aktie zu beantragen. Das entspricht einer Erhöhung um 8%. Jacques de Vaucleroy, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Swiss Re hat im Jahr 2024 die Grundlagen ihres Geschäfts gestärkt und sich auf diszipliniertes Underwriting und Kosteneffizienz konzentriert. Im aktuellen Umfeld mit gestiegenen Risiken ermöglicht uns unsere erhöhte Widerstandsfähigkeit, unseren Kunden weiterhin verlässlich Risikokapazität und Risikowissen zu bieten und Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.» Publikation des Annual Report 2024 und des Sustainability Report 2024

Swiss Re hat heute ihren Annual Report 2024 und den Sustainability Report 2024 veröffentlicht. Der Annual Report enthält die geprüfte Konzern- und Jahresabschlussrechnung der Swiss Re AG für 2024. Der Sustainability Report informiert über die Nachhaltigkeitsstrategie von Swiss Re und ihre Umsetzung in der Gruppe im Jahr 2024. In Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen der Schweizer Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange enthält der Bericht erstmals den Klimatransitionsplan. Dieser zeigt die Strategie auf, mit der Swiss Re ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null senken will. Generalversammlung 2025 von Swiss Re

Der Verwaltungsrat von Swiss Re nominiert Morten Hübbe und George Quinn zur Wahl als neue nicht-exekutive und unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit. Morten Hübbe war von 2011 bis 2023 Group CEO und von 2002 bis 2011 Group CFO von Tryg, dem grössten Nichtlebenversicherer Skandinaviens. Davor war er bei Zurich Insurance Group und der dänischen Versicherung Almindelig Brand tätig. Aktuell ist er Präsident der Verwaltungsräte von Conscia und Trustly. Morten Hübbe, Jahrgang 1972, ist dänischer Staatsbürger. Er hat einen Master-Abschluss in Finanzen und Rechnungswesen von der Copenhagen Business School. George Quinn war von 2014 bis 2024 Group CFO bei Zurich Insurance Group. Davor war er in verschiedenen Führungspositionen bei Swiss Re tätig, zuletzt von 2007 bis 2014 als Group CFO. Seine Karriere begann 1988 bei KPMG in London. George Quinn, Jahrgang 1966, ist britischer Staatsbürger. Er hat einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften von der Universität Strathclyde in Schottland. Jacques de Vaucleroy, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Wir freuen uns, dass wir zwei herausragende Branchenfachleute für die Wahl in unseren Verwaltungsrat gewinnen konnten. Morten Hübbe und George Quinn bringen umfangreiche Versicherungserfahrung und Kompetenz in unserem Kerngeschäft sowie bewährte strategische Fähigkeiten mit. Ich möchte mich auch bei Philip Ryan und Sir Paul Tucker für ihr grosses Engagement und ihre wesentlichen Beiträge zur strategischen Entwicklung von Swiss Re in den vergangenen Jahren bedanken.» Die vom Verwaltungsrat der Swiss Re AG veröffentlichte Einladung zur Generalversammlung 2025 umfasst unter anderem folgende Punkte: Antrag auf Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 7.35 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2024.

Antrag auf Wahl und Wiederwahl in den Verwaltungsrat: Philip Ryan und Sir Paul Tucker werden sich an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller anderen bisherigen Mitglieder für die Amtsdauer von einem Jahr, einschliesslich Jacques de Vaucleroy als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Morten Hübbe und George Quinn als neue Mitglieder.

Antrag auf Wiederwahl von Deanna Ong, Jay Ralph und Jörg Reinhardt als Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie die Wahl von Morten Hübbe als neues Mitglied des Vergütungsausschusses.

Antrag auf Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und Konsultativabstimmung über den Compensation Report 2024.

Antrag auf Verlängerung des Kapitalbands um zwei weitere Jahre.

Antrag auf Konsultativabstimmung über den Sustainability Report 2024. Die diesjährige Generalversammlung findet am 11. April 2025 um 9.30 Uhr (MESZ) im Hallenstadion Zürich statt. Die Einladung zur Generalversammlung 2025 von Swiss Re ist hier online verfügbar. Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der Generalversammlung auf der Website von Swiss Re veröffentlicht. Medienschaffende können die Generalversammlung als Live-Übertragung verfolgen oder sich hier anmelden und persönlich teilnehmen. Sowohl der Annual Report 2024 als auch der Sustainability Report 2024 sind hier auf der Website von Swiss Re verfügbar. Zusätzlich ist der Annual Report 2024 der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG hier online verfügbar. Finanzkalender 11. April 2025 161. ordentliche Generalversammlung

16. Mai 2025 Ergebnisse des ersten Quartals 2025

14. August 2025 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025

14. November 2025 Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 [1] Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Januar 2025, vorbehaltlich regelmässiger Überprüfung durch die FINMA. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .

Ende der Adhoc-Mitteilung