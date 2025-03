Luzern - In der Schweiz stagniert der FinTech-Markt. Wachstumspotenziale eröffnen sich vor allem im internationalen B2B-Bereich. In der Schweiz stagniert der Markt der Finanztechnologien (FinTech). Zu diesem Schluss kommt die neuste IFZ FinTech Studie 2025 der Hochschule Luzern. Per Ende 2024 verzeichnete die Schweiz 483 FinTech-Unternehmen - exakt gleich viele wie im Vorjahr. Während neue hinzukamen, verschwanden ebenso viele Unternehmen durch Liquidationen, ...

