DOW JONES--Der Flughafen Frankfurt hat im Februar ein Passagieraufkommen in etwa auf Vorjahresniveau verzeichnet. Insgesamt 3,9 Millionen Passagiere nutzten das Rhein-Main-Drehkreuz, das waren 0,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Beim Vergleich sei zum einen zu berücksichtigen, dass der Vorjahresmonat im Schaltjahr 2024 insgesamt 29 Tage und damit einen Verkehrstag mehr hatte. Zum anderen führten mehrtägige Streiks zu Flugausfällen, die den Schalttag kompensierten.

Das Cargo-Aufkommen am Flughafen Frankfurt ging im vergangenen Monate leicht um 0,9 Prozent auf 152.069 Tonnen zurück. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 30.182 Starts und Landungen auf dem Vorjahresniveau. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein leichter Rückgang von 0,8 Prozent.

Die von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen weltweit verzeichneten rund 8,4 Millionen Passagiere und damit 0,2 Prozent mehr als im Februar 2024. Dabei war die Entwicklung im Konzernportfolio uneinheitlich. Rückläufig war das Fluggastaufkommen im slowenischen Ljubljana, an den brasilianischen Flughäfen in Fortaleza und Porto Alegre sowie in Antalya. Zuwächse verzeichneten der Flughafen im peruanischen Lima und die 14 griechischen Fraport-Flughäfen sowie die "Twin Star"-Airports Burgas und Varna in Bulgarien.

